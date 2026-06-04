Європейська федерація мініфутболу не допустила Росію до міжнародних змагань

Під час Генеральної асамблеї Європейської федерації мініфутболу було вирішено не повертати Росію до участі в міжнародних змаганнях під егідою організації.

Про це повідомив президент Української асоціації мініфутболу Євген Донцов, який взяв участь у роботі Генасамблеї.

Коментуючи підсумки зустрічей, Євген Донцов наголосив на важливості єдності європейської спортивної спільноти та подякував колегам за підтримку України:

"Хочу висловити щиру вдячність усім президентам європейських федерацій за їхню принципову позицію та підтримку справедливих цінностей спорту. Особливо ціную рішення не повертати Росію до міжнародних змагань доти, доки триває розв'язана нею війна проти України, яка вже 13-й рік приносить нашій державі біль, руйнування та людські жертви", – сказав президент УАМФ.

Донцов також підкреслив роль спорту як простору для єдності, взаємоповаги та відповідальності:

"Спорт має об'єднувати людей навколо поваги, чесної гри та відповідальності. Саме тому така солідарність є надзвичайно важливою не лише для українського мініфутболу, а й для всієї європейської спортивної спільноти", – додав Донцов.

Окремо президент УАМФ подякував міжнародним партнерам за незмінну підтримку України:

"Дякую кожному за підтримку України. Разом ми доводимо, що принципи та цінності важливіші за будь-які компроміси", – зауважив Донцов.

Додамо, що російські команди недопущені до турнірів під егідою EMF уже понад 4 роки – від початку повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, напередодні збірна України з мініфутболу вперше в історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи. У четвер, 4 червня, "синьо-жовті" розіграють титул найсильнішої національної команди континенту з Азербайджаном.