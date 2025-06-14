Маємо довести, що гідні перемоги: Нещерет – про майбутній матч проти Фінляндії на Євро-2025

Голкіпер збірної України U-21 Руслан Нещерет поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Фінляндії в межах 2-го туру чемпіонату Європи-2025, наголосивши, що настрій команди, незважаючи на поразку в стартовому матчі проти Данії, гарний.

Слова воротаря наводить пресслужба Української асоціації футболу.

"Настрій перед матчем у нас гарний. Я вважаю, що ми маємо підходити до цієї гри саме з таким настроєм, тому що немає сенсу тримати образу на той результат, який був у першому поєдинку. Ми маємо на сто відсотків підготуватися до наступної зустрічі.



А для досягнення кращого результату, вважаю, ми повинні переглянути ті помилки, яких ми припустилися. Усе це ми зробили на вчорашньому вечірньому перегляді. Поговорили про те, що відбулося. Думаю, що в завтрашньому матчі команда має викластися на всі сто відсотків і довести, що вона гідна перемоги.



Нам байдуже, на якому стадіоні грати, адже під час війни ми постійно грали за кордоном, на великій кількості різних арен. Це не так важливо. Важливо, щоб команда перемагала, і я би дуже хотів бачити наших уболівальників на трибунах", – сказав Руслан Нещерет.