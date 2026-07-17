Шпаргалки від тренерів спрацювали: Нещерет оцінив перемогу Динамо у кваліфікації Ліги Європи

Перший номер київського Динамо Руслан Нещерет вважає, що перемога над румунською Університатею Клуж є закономірним результатом протистояння.

Його цитує сайт киян.

На думку голкіпера, його команда повинна була перемагати румунського опонента в обидвох зустрічах, адже переважала суперника.

Окрім цього Нещерет зізнався, що мав підказки від тренерів, які допомогли йому у серії пенальті.

"Я вважаю, що ми мали перемагати в кожному з матчів. Володіли перевагою, переважали суперника за всіма показниками, але футбол не завжди справедливий – доводиться іноді страждати: грати 0:0 упродовж 120 хвилин, судоми були у хлопців, доводити до серії пенальті. Але ті шпаргалки, які нам були підготовлені тренерами по воротарях, спрацювали. Ми мали реалізовувати свої напівмоменти. Нам усе ж таки вдалося забити два м'ячі, але в тих епізодах були зафіксовані офсайди… Я вважаю, що ми повністю переважали суперника, і ця перемога закономірна", – сказав Нещерет.

Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася нульовою нічиєю. Основний час та додаткові тайми також не визначили сильнішого (0:0), тому справа дійшла до серії пенальті, де точнішими були підопічні Ігоря Костюка – 4:2. 11-метрові у складі Університаті не реалізували Кодря та Кіпчу.

Наставник столичного клубу вже прокоментував результат команди та вихід далі у кваліфікації Ліги Європи-2026/27. У наступному раунді кияни зіграють проти грецького ПАОКа. Поєдинки заплановані на 23-те та 30-ме липня (о 20:00 за київським часом).

Відзначимо, що завдяки динамівцям Україна обійшла Австрію в таблиці коефіцієнтів УЄФА.