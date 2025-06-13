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Не думаю, що команда здалась, – Мельгоса прокоментував поразку України від Данії

Володимир Максименко — 13 червня 2025, 07:05
Не думаю, що команда здалась, – Мельгоса прокоментував поразку України від Данії
Унаї Мельгоса
Дан Балашов

Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса прокоментував поразку команди від Данії у стартовому матчі групового етапу Євро-2025.

Слова фахівця наводить пресслужба УАФ.

"Після перерви данці почали діяти краще, але в будь-якому разі в нас було також багато шансів забити. Однак ми трохи втратили ігровий ритм, втратили ініціативу й дозволили опонентам повернутися в гру. На жаль, ми дуже швидко пропустили після того, як рахунок став 2:1. Тут уже дещо пощастило нашому супернику, адже був рикошет.

Я не думаю, що команда здалася. Гравці, звичайно, відчували втому, адже це кінець сезону, і ми це розуміємо. Але вони намагалися грати на перемогу, а наприкінці матчу мали можливість зрівняти рахунок. І футболісти, і я хотіли виграти цей поєдинок", – розповів Мельгоса.

Нагадаємо, що наша збірна поступилася Данії з рахунком 2:3. Наступний матч збірна України зіграє 15 червня проти Фінляндії, а закриватиме груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.

Зазначимо, що Олег Очеретько став найкращим гравцем матчу за версією УЄФА та SofaScore. 

Раніше поразку від данців прокоментував і Назар Волошин.

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