Сербські уболівальники вивісили на трибунах Євро-2024 російський прапор

Напередодні на трибунах стадіону Фелтінс Арена, що в Гельзенкірхені, було помічено російські прапори.

Під час матчу Євро-2024 "триколори" з'явилися на трибунах сербських уболівальників під матчу їхніх земляків зі збірною Англії (0:1), які давно прихильно ставляться до Росії та підтримують зв'язки з російськими фанатами у різних видах спорту.

Ще перед грою на вулицях Гельзенкірхена були помічені фанати з прапором, який увібрав в себе російський і сербський та із зображенням православного хреста.

Збірна Росії не бере участі в чемпіонаті Європи. Росіян виключили з турнірів під егідою УЄФА ще на початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, схожа провокація відбулась під час цьогорічного Australian Open, коли сербські фани влаштували вакханалію у підтримку Росії.