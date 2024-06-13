Еволюція продажу телевізійних прав на Євро: від мільйонів до мільярдів

За 44 роки УЄФА збільшила доходи з продажу телеправ майже в 1000 разів (!).

Від проведення Євро-2024 УЄФА розраховує отримати рекордні доходи у розмірі 2,4 мільярди євро. Основна частина з них — це права на телевізійні трансляції. 44 роки тому, на чемпіонаті Европи-1980 в Італії телеправа коштували 2,2 мільйони доларів. Причому, щоб їх продати, УЄФА довелося вносити зміни в регламент турніру, адже в попередньому Євро-1976 приймали участь тільки 4 команди і відбулися 4 матчі (два півфінали, гра за 3-є місце та фінал). На Євро-1980 вже були два групових турніри, матч за 3-місце (між командами, які зайняли другі місця в групах) та фінал. Всього 14 матчів. Якщо грубо, то права на телетрансляцію кожного матчу в середньому коштували 157 тисяч доларів.

Права на телетрансляцію чемпіонату Європи-1984 у Франції "подорожчали" до 3,2 мільйонів доларів (в середньому 213 тисяч доларів за матч). Кількість поєдинків збільшилася до 15 за рахунок півфіналів. Матч за 3-е місце було скасовано. Але якщо порівняти з телеправами на чемпіонат світу-1982 в Італії, то там цифра була вище на порядок і складала 20 мільйонів доларів. Але на мундіалі зіграли 52 матчі, тож в середньому за кожен матч платили 384 тисячі доларів.

На Євро-1988 в Німеччині формат турніру та вартість телеправ майже не змінилися. Якісний стрибок відбувся на Євро-1992 в Швеції, який сенсаційно виграла збірна Данії. За пакет телеправ з 15 матчів було сплачено 27,5 млн доларів. А це вже в середньому майже 1,8 мільйона доларів за гру! Левову частку прибутку забезпечили британські телеканали.

Євро-1996 в Англії принесло нові рекорди. В фінальному турнірі було проведено 31 матч, а телеправа реалізовані за 71 мільйон доларів (в середньому 2,3 мільйона за матч). На Євро-2000 у Бельгії і Нідерландах (31 матч) права вже коштували 96 мільйонів доларів, тобто в середньому по 3 мільйони за гру.

Наступний Євро приніс нові рекорди. Телеправа на чемпіонат Європи-2004 в Португалії, який сенсаційно виграла Греція, принесли організаторам 545 мільйонів євро (31 матч), а це вже в середньому 17,5 мільйонів за кожен поєдинок. За чутками, навіть керівництво УЄФА було здивоване такими фінансовими результатами.

Продаж прав на Євро-2008 в Австрії і Швейцарії дозволив УЄФА збагатитися на 1,3 мільярда євро. А це вже в середньому 41 мільйон євро за матч. А далі було Євро-2012 (31 матч) в Польщі та Україні, де ціна на телеправа трохи "просіла". Якщо, звісно, так можна сказати про 1 мільярд євро, який УЄФА отримала за цей турнір (в середньому по 32,2 мільйони за гру). На Євро-2016 (51 матч) у Франції вартість телеправ повернулася на позначку 8-річної давнини — 1,3 мільярди євро (в середньому 25,5 мільйона за поєдинок). На Євро-2020 (51 матч) УЄФА зібрало майже 2 мільярди, що в середньому склало 39 мільйонів євро за кожну гру.

Еволюція телеправ на Євро вражає. За 44 роки УЄФА збільшила доходи з продажу телеправ майже в 1000 разів (!). І, схоже, на цьому зупинятися не збирається.

Максим Розенко, Чемпіон