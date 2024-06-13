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Судаков потрапив у топ-5 головних талантів Євро-2024

Владислав Уткін — 13 червня, 21:45
Судаков потрапив у топ-5 головних талантів Євро-2024

Півзахисник збірної України Георгій Судаков потрапив у п'ятірку найталановитіших молодих футболістів Євро-2024 за версією газети L'Equipe.

Французьке видання на своєму сайті опублікувало рейтинг гравців до 22 років.

"21-річний хавбек здобув титул чемпіона УПЛ та Кубку України, додавши до загальних зусиль донецької команди власні 6+2. Окрім цього Георгій став гейм-ченжером, який допоміг здобути перемогу у важливому матчі проти збірної Ісландії, двічі асистувавши своїм колегам", — написали про Судакова.

До списку головних талантів також потрапили:

  • захисник збірної Португалії та Бенфіки Антоніу Сілва
  • хавбек Сербії та Удінезе Лазар Самарджич
  • форвард Туреччини та Ювентуса Кенан Йилдиз
  • захисник Данії та Болоньї Віктор Крістіансен

Нагадаємо, Судаков був визнаний найкращим гравцем Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24

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