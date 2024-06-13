Судаков потрапив у топ-5 головних талантів Євро-2024
Півзахисник збірної України Георгій Судаков потрапив у п'ятірку найталановитіших молодих футболістів Євро-2024 за версією газети L'Equipe.
Французьке видання на своєму сайті опублікувало рейтинг гравців до 22 років.
"21-річний хавбек здобув титул чемпіона УПЛ та Кубку України, додавши до загальних зусиль донецької команди власні 6+2. Окрім цього Георгій став гейм-ченжером, який допоміг здобути перемогу у важливому матчі проти збірної Ісландії, двічі асистувавши своїм колегам", — написали про Судакова.
До списку головних талантів також потрапили:
- захисник збірної Португалії та Бенфіки Антоніу Сілва
- хавбек Сербії та Удінезе Лазар Самарджич
- форвард Туреччини та Ювентуса Кенан Йилдиз
- захисник Данії та Болоньї Віктор Крістіансен
Нагадаємо, Судаков був визнаний найкращим гравцем Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24