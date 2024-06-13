Судаков потрапив у топ-5 головних талантів Євро-2024

Півзахисник збірної України Георгій Судаков потрапив у п'ятірку найталановитіших молодих футболістів Євро-2024 за версією газети L'Equipe.

Французьке видання на своєму сайті опублікувало рейтинг гравців до 22 років.

"21-річний хавбек здобув титул чемпіона УПЛ та Кубку України, додавши до загальних зусиль донецької команди власні 6+2. Окрім цього Георгій став гейм-ченжером, який допоміг здобути перемогу у важливому матчі проти збірної Ісландії, двічі асистувавши своїм колегам", — написали про Судакова.

До списку головних талантів також потрапили:

захисник збірної Португалії та Бенфіки Антоніу Сілва

хавбек Сербії та Удінезе Лазар Самарджич

форвард Туреччини та Ювентуса Кенан Йилдиз

захисник Данії та Болоньї Віктор Крістіансен

Нагадаємо, Судаков був визнаний найкращим гравцем Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24