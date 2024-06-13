Наші міста хотіли би приймати Євро, але вони борються за свободу: збірна України звернулася до світу

Футболісти збірної України з футболу знялися у відеоролику із закликом про підтримку України у війні з Росією.

Відповідне відео опублікувала Українська асоціація футболу.

У ролику, який вийшов перед початком Євро-2024, 13 гравців розповідають про своє рідне місто, яке постраждало від російської агресії або було тимчасово окуповане.

Зокрема, півзахисник Динамо та національної команди Микола Шапаренко розповів про Велику Новосілку Донецької області, яка наразі повністю зруйнована.

Також у відео знімалися Андрій Лунін, Михайло Мудрик, Олександр Зінченко, Ілля Забарний, Артем Довбик, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Руслан Малиновський, Микола Матвієнко, Олександр Зубков, Максим Талвєров та Анатолій Трубін.

"Мої батьки — викладачі, але з татом у нас була традиція після його роботи ходити на стадіон у Краснограді пограти у мʼяч. А потім я попросив батьків, щоб вони відвели мене у футбольну секцію. З початку повномасштабної війни моє місто обстрілюють ракетами вдень і вночі. Попри це моя родина залишається в Краснограді, батьки продовжують будувати своє життя там та незмінно вірять у перемогу України", — сказав Михайло Мудрик.

"Ми часто чуємо, що футбол поза війною, але це відео доводить протилежне. Немає жодного українського футболіста, жодного українського міста, стадіону, майданчика, жодної дитини, яких не торкнулася війна. Тут на Євро-2024 ми можемо бути лише завдяки людям, які борються за нашу свободу. Серед них сотні тисяч футбольних уболівальників. Вони хотіли б бути на трибунах, але вони на фронті. Наші міста теж хотіли б приймати Євро, але зараз вони борються не за турнір, а за свободу. І тому ми закликаємо усі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні. Футбол — це не тільки видатний спорт, це ще й велика сила. Сила солідарності та єдності, підтримки, якої так потребує наша країна", — додав президент УАФ Андрій Шевченко.

Нагадаємо, на груповому етапі чемпіонату Європи Україна потрапила в групу Е та зіграє проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Збірна України провела три товариські матчі перед стартом Євро-2024. У першому спарингу українці зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромно перемогли Молдову.