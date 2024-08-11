Волинець: Гра була складною, адже грали проти чемпіона України

Воротар житомирського Полісся Євген Волинець прокоментував перемогу над Шахтарем (1:0) у другому турі УПЛ.

Голкіпер поділився враженнями у коментарі для УПЛ-ТБ.

"Гра була складною дійсно, тому що ми грали проти дуже сильного суперника – це чемпіон нашої країни.

Можна також сказати, і емоційна гра, тому що вперше за довгий час прийшло так багато вболівальників. Просто хочеться подякувати двом командам уболівальників за ту атмосферу, яка була сьогодні.

Чи вніс тренерський штаб корективи після гри з Олімпією? Звісно, що вніс корективи. Ми багато працюємо, багато, можна так сказати, страждаємо на тренуваннях – і все для того, щоб на вихідних вийти і показати плюс-мінус такий футбол, як сьогодні.

Кінцівка гри? Нервова. Була навала, плюс команда суперника має кваліфікованих гравців, які можуть не тільки подати, а й пробити, обіграти. Тому, звісно, було нервово.

Плюс зіткнення Шведа. Насправді я не знаю, чи я влучив, чи ні, тому що суддя сказав, що я врізався у свого футболіста, але якщо я, то хочу вибачитися, це було випадково", — сказав Волинець.