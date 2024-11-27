Левченко назвав слабкі сторони ПСВ

Колишній гравець збірної України Євген Левченко вважає, що слабкою стороною ПСВ у матчі проти Шахтаря може стати центр поля.

Цитує Левченка Sport-express.ua.

"ПСВ – далеко не безгрішна команда, що довів, наприклад матч проти Аякса (поразка 2:3, – прим.). У цій командні є кілька маленьких проблем.

Варто звернути увагу на те, що ПСВ не допоможуть у матчі з Шахтарем ключові хавбеки Ерді Схаутен і Джої Верман. Коли їх немає, то півзахист виглядає найслабшою ланкою, така моя думка. Тобто, проблеми команди Петера Боша можуть бути саме у півзахисті. Хотілося б, щоб Шахтар цим скористався.

Проте склад у ПСВ дуже збалансований і глибокий. Немає Схаутена та Вермана – замість них можуть вийти Гус Тіл та Мауро Жуніор чи Ісмаель Сайбарі. Але Тіл, як на мене, не витримує темпу гри протягом всієї гри. Мауро Жуніор теж не дуже стабільний і я дуже чекаю на те, що з ним зможуть зробити Судаков чи Бондаренко. Сайбарі класний у компоненті креативу, але він, знову ж таки, не вирізняється стабільністю. Тобто, цих гравців необхідно вимкнути, скористатися їх вадами.

У кожній з ліній є гравці, на кого є подивитися. Слабкою стороною ПСВ може бути центр поля за відсутності травмованих Вермана та Схаутена. Є Сайбарі, Мауро Сілва та Тіл, які можуть діяти непогано, але куди значнішу роль відіграють Схаутен та Верман, який нещодавно перепідписав контракт з ПСВ", – розповів Левченко.