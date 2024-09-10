Вдячний усім, з ким я пройшов цей шлях: Коноплянка попрощався зі збірною України

Колишній лідер збірної України Євген Коноплянка написав щемливий допис, та попрощався з національною командою.

Зробив він це у своєму Instagram.

"Представляти Україну на міжнародному рівні завжди було для мене чимось особливим. Це особлива відповідальність, особливі емоції і особлива підтримка. Я завжди викладався на полі на максимум і робив все можливе задля перемог нашої збірної.

Наразі цей шлях добіг кінця, і мене переповнюють почуття гордості та вдячності. Я вдячний усім, з ким я пройшов цей шлях на полі та поза ним, а також усім вболівальникам, які щиро та до останнього підтримували мене та збірну. Слава Україні!", — написав Коноплянка.