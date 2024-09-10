Вдячний усім, з ким я пройшов цей шлях: Коноплянка попрощався зі збірною України
Колишній лідер збірної України Євген Коноплянка написав щемливий допис, та попрощався з національною командою.
Зробив він це у своєму Instagram.
"Представляти Україну на міжнародному рівні завжди було для мене чимось особливим. Це особлива відповідальність, особливі емоції і особлива підтримка. Я завжди викладався на полі на максимум і робив все можливе задля перемог нашої збірної.
Наразі цей шлях добіг кінця, і мене переповнюють почуття гордості та вдячності. Я вдячний усім, з ким я пройшов цей шлях на полі та поза ним, а також усім вболівальникам, які щиро та до останнього підтримували мене та збірну. Слава Україні!", — написав Коноплянка.
Напередодні, перед матчем Україна — Албанія в Лізі націй, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко подарував Коноплянці іменну футболку.
За національну команду вінгер провів 86 матчів, забив 21 гол та віддав 15 результативних передач. Він посідає третє місце за кількістю голів за збірну, поступаючись Андрію Шевченку та Андрію Ярмоленку.
Нагадаємо, 34-річний українець оголосив про завершення футбольної кар'єри 17 липня 2024 року. Наразі він займається агентською діяльністю та має власну кіберспортивну команду.