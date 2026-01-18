Бельгійський гравець звинуватив команду Коноплянки у невиплаті зарплати

Бельгійський гравець CS2 Ніколас "Keoz" Дгуз звинуватив організацію kONO, співвласником якої є колишній відомий український футболіст Євген Коноплянка, у порушенні умов його контракту.

На своїй сторінці в Х він заявив, що організація не виплатила йому частину зарплати. За команду він виступає із 2025 року.

"KONO порушила мій контракт. Організація українського футболіста Євгена Коноплянки не виплатила мені гарантовану зарплату за грудень, попри чинне зобов'язання здійснити виплату не пізніше визначеного дня кожного місяця. Я прошу не більше, ніж мінімальну зарплату, гарантовану контрактом. Замість виплати я отримав тиск, погрози та спроби дискредитації. Коли я нагадав про заборгованість, мені сказали, що "ця сума нікого не зробить багатшим" і що я маю припинити наполягати. Це не про "зробити когось багатшим". Це про повагу до підписаного контракту та базових професійних стандартів. Мене офіційно не переводили в запас, не відсторонювали і не застосовували жодних санкцій. Організація сама вирішила не використовувати ростер із початку грудня", – написав він.

Ніколас наголосив, що внутрішні рішення організації не дають права зменшувати або не виплачувати зарплату через "бенч", участь у матчах чи інші внутрішні фактори.

"Попри це, виплата була затримана. Після понад місяця тиші й лише після моєї вимоги про оплату я раптово отримав звинувачення, засновані на "анонімній інформації", у нібито "матчфіксингу", а також вимогу пройти поліграф. Ці звинувачення з'явилися лише після того, як організація порушила контракт. Розслідування питань доброчесності в кіберспорті мають чіткі процедури. Вони не використовуються як інструмент, щоб уникнути виплати вже заборгованих зарплат. Фінансові зобов'язання не зникають через раптові та нічим не підтверджені звинувачення. Хоч я і готовий пройти поліграф, навіть попри те, що він ніколи не був частиною розслідувань ESIC, наскільки мені відомо. Сподіваюся, співвласники знають, як тут ставляться до гравців і як ігноруються контрактні зобов'язання", – продовжує він.

Дгуз зазначив, що хоче вирішити це питання приватно та професійно.

"Я й досі відкритий до законного врегулювання. Але невиплачена гарантована зарплата, тиск і наклеп не залишили іншого вибору, окрім як говорити публічно – про це я заздалегідь повідомив KONO та надіслав офіційну юридичну вимогу. Контракти важливі", – сказав Ніколас.

Слова "Keoz" також підтвердив колишній гравець kONO Захар "Polbandana" Силедчук, якому керівництво організації також погрожувало розправою. Водночас ще один колишній учасник команди Ярослав "byr9" Буряк підтримав обох своїх колишніх тіммейтів, заявивши, що організація була побудована на брехні генерального директора.

Наразі у самій організації коментарів з цього приводу не давали.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, відбулися останні матчі 1/8 фіналу першого у 2026 році престижного турніру з Counter-Strike 2 – BLAST Bounty 2026 Season 1, який продовжиться без представників України.