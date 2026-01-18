У нього була фінансова заборгованість: в команді Коноплянки відреагували на заяви гравця відносно невиплати зарплати

Кіберспортивна організація kONO, співвласником якої є колишній відомий український футболіст Євген Коноплянка, відреагувала на звинувачення бельгійського гравця команди Ніколаса "Keoz" Дгуза відносно невиплати зарплати.

Зокрема, СЕО організації Олег Шустенко повідомив, що інформація про те, що гравцю було відмовлено у виплаті заробітної плати або що йому пропонували "не наполягати на виплаті, оскільки сума не є суттєвою", не відповідає дійсності.

"Організація завжди дотримувалася та продовжує дотримуватися всіх своїх зобов'язань перед співробітниками та гравцями – як формально за контрактами, так і в межах додаткових домовленостей. Це принципова позиція, яка ніколи не порушувалася.

Щодо Ніколаса, фактично мала місце ситуація, за якої у гравця існувала фінансова заборгованість перед командою, яку необхідно було врегулювати ще кілька місяців тому. Зі свого боку організація пішла назустріч та запропонувала максимально зручний для гравця графік погашення. За ініціативою самого гравця було погоджено варіант повної виплати заробітної плати з урахуванням взаєморозрахунку в останній місяць року.

Зазначені слова щодо "несуттєвості суми" справді звучали, однак виключно в контексті приватної розмови та як підтвердження відсутності будь-якого наміру уникати фінансових зобов'язань. Йшлося про те, що організація не має жодного інтересу у неправомірному утриманні коштів, однак боргові зобов'язання залишаються борговими зобов'язаннями", – наголосив Шустенко.

Він також зазначив, що твердження про те, що організація навмисно "не використовувала ростер" або "карала" гравців, не відповідають логіці.

"Команда не має жодної мотивації утримувати склад без діяльності та водночас нести фінансові витрати без спортивної доцільності", – пояснив СЕО kONO.

Також Шустенко прокоментував заяву гравця щодо проходження ним поліграфу.

"Він справді отримав запит на проходження стандартної процедури перевірки доброчесності. При цьому наголошую: жодних обвинувачень або публічних заяв щодо гравця зроблено не було. Подібні перевірки є звичайною практикою у кіберспорті та застосовуються у випадку навіть мінімальних підозр. Це стандартна превентивна процедура, а не форма звинувачення", – пояснює Шустенко.

Він також зауважив, що твердження про готовність вирішити ситуацію особисто не відповідають фактичному розвитку подій.

"За ініціативою гравця комунікація була переведена виключно в офіційний письмовий формат. Після цього організація отримала листи від Ніколаса та осіб, які представилися агентами гравця, де було зазначено, що у разі невиплати протягом 3-х днів, буде репутаційна атака. У відповідь було запрошено підтвердження їхніх повноважень з метою дотримання політики конфіденційності контракту. Після цього подальших відповідей отримано не було", – повідомив менеджер.

Шустенко наголосив, що організація не приймає ультиматумів, тиску або погроз репутаційного характеру, адже всі спірні питання вирішуються виключно в межах контракту та правового поля.

Наостанок він прокоментував дописи колишніх гравців команди Захара "Polbandana" Силедчука та Ярослава "byr9" Буряка, які підтримали Ніколаса.

"Побачив ще два постибезробітних. Чесно, не знаю, що там у голові. Захар, перечитай, будь ласка, останній наш діалог у TG. Напевно, ти це написав через якісь погрози? Це сміх. Розумію твою образу – ти ж теж був у такій ситуації. Набрав авансів, а коли потрібно повертати, то виходить, що тебе обдурили. Бог тобі у допомогу, Захар.

Ну і буря. Найчесніша людина, яку вічно всі обманюють. Яріка обманули перед нами, після того як він пішов від нас – знову там щось у нього трапилось. Напевно, теж була якась брехня. Найбільша брехня, Ярік, – це те, що ти кажеш своїм інвесторам, коли кожен раз робиш свій проєкт. Але в цьому ти талант. Продаєш, але чомусь усе ненадовго", – підкреслив Шустенко.

