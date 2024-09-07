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Коноплянка попрощався з футболом та отримав пам'ятний подарунок від Шевченка

Микола Дендак — 7 вересня, 22:30
Коноплянка попрощався з футболом та отримав пам'ятний подарунок від Шевченка
УАФ

Колишній лідер збірної України Євген Коноплянка попрощався з футболом перед стартом матчу Ліги націй між збірними України та Албанії. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко подарував йому іменну футболку.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

На футболці присутній номер 87 — це кількість поєдинків Коноплянки за національну команду. Він забив 21 гол та віддав 15 результативних передач. Євген посідає третє місце за кількістю голів за збірну, поступаючись Андрію Шевченку та Андрію Ярмоленку.

"Євген — справжня легенда українського футболу. Футбольна родина дякує за кожну гру, голи, що змушували стадіони шаленіти!

Євген Коноплянка залишив важливий слід в історії українського футболу. Досягнення Євгена надихатимуть майбутні покоління", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, Коноплянка оголосив про завершення футбольної кар'єри 17 липня 2024 року. Наразі він займається агентською діяльністю та має власну кіберспортивну команду.

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Євген Коноплянка

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