Коноплянка завершив кар'єру футболіста

Український футболіст Євген Коноплянка оголосив про завершення футбольної кар'єри.

Зробив він це у своєму Instagram.

"Сьогодні поділюся з вами дечим дуже важливим. Футбол для мене — більш ніж просто гра, більш ніж просто спорт чи змагання. Це велика частина мене, як людини, особистості та професіонала. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося пережити знаходячись на футбольному полі. Та сьогодні я маю повідомити вам про те, що прийняв рішення завершити професійну кар’єру. Тож дякую усім, хто пройшов зі мною цей шлях, усім хто розділяв зі мною радість перемог та сум поразок, усім хто слідкував за мною і підтримував на полі та поза ним", — сказав футболіст.

Українець грав за Дніпро, Шахтар, іспанську Севілью та німецький Шальке 04. Останнім клубом Євгена став румунський Клуж.

У 2008 році Коноплянка дебютував за молодіжну збірну України. Також Євген грав за національну команду на Євро-2012 та 2016, через травму не зміг зіграти на Євро-2021 (перенесено через пандемію коронавірусу).

Всього у кар'єрі українця 427 матчів, у яких він забив 74 голи та відзначився 61 асистом. За збірну України гравець провів 86 матчів, забив 21 гол та віддав 15 результативних передач.

Євген посідає третє місце за кількістю голів за збірну поступаючись Андрію Шевченку та Андрію Ярмоленку.