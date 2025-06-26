Було відчуття, що це не насправді – гравець збірної України про зустріч з Байденом

Захисник національної збірної України Євген Чеберко, який зараз виступає в американській МЛС, згадав про зустріч із експрезидентом США Джо Байденом.

Інтерв’ю Чеберка публікує Український футбол.

Українець, який грає за Коламбус Крю, пригадав, як разом із командою побував у Білому домі на аудієнції у 46-го президента США Джо Байдена.

"Було таке відчуття, що це не насправді. Я сам з маленького міста з України, приїхав в Америку, не знаючи ще англійської добре. Але коли реально нам дали костюми, сказали, що ми їдемо туди, і все офіційно, то я повірив. Я думаю, це неможливо, тому що там мільйон людей працює над безпекою, щоб непрохані люди не потрапили в Білий дім. І коли побачив президента у нього в офісі, де вони приймають рішення, таке виникло враження, що ти відчуваєш цю енергію. Але було прикольно побачити, усвідомити, що ти досяг цього рівня і твою команду запросили до Білого дому", – заявив Чеберко.

Нагадаємо, що Євген Чеберко зіграв за збірну України на товариському турнірі Canadian Shield, де наша команда поступилася Канаді та перемогла Нову Зеландію.

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