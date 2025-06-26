Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Було відчуття, що це не насправді – гравець збірної України про зустріч з Байденом

Андрій Мошкун — 26 червня 2025, 17:11
Було відчуття, що це не насправді – гравець збірної України про зустріч з Байденом
Євген Чеберко
Фото: Дан Балашов (УАФ)

Захисник національної збірної України Євген Чеберко, який зараз виступає в американській МЛС, згадав про зустріч із експрезидентом США Джо Байденом.

Інтерв’ю Чеберка публікує Український футбол.

Українець, який грає за Коламбус Крю, пригадав, як разом із командою побував у Білому домі на аудієнції у 46-го президента США Джо Байдена.

"Було таке відчуття, що це не насправді. Я сам з маленького міста з України, приїхав в Америку, не знаючи ще англійської добре. Але коли реально нам дали костюми, сказали, що ми їдемо туди, і все офіційно, то я повірив. Я думаю, це неможливо, тому що там мільйон людей працює над безпекою, щоб непрохані люди не потрапили в Білий дім. І коли побачив президента у нього в офісі, де вони приймають рішення, таке виникло враження, що ти відчуваєш цю енергію. Але було прикольно побачити, усвідомити, що ти досяг цього рівня і твою команду запросили до Білого дому", – заявив Чеберко.

Нагадаємо, що Євген Чеберко зіграв за збірну України на товариському турнірі Canadian Shield, де наша команда поступилася Канаді та перемогла Нову Зеландію. 

Раніше стало відомо скільки заробляють українські футболісти в МЛС.

Євген Чеберко Джо Байден Коламбус Крю МЛС

Євген Чеберко

Мессі заробляє найбільше, українці в середині списку: визначилися зарплати в МЛС
Чеберко: Збірна України має показати свою реакцію на поразку від Канади
П'ять результативних дій Мессі допомогли Інтеру розгромити Коламбус Чеберка
Гол Мессі врятував Інтер від поразки Філадельфії, Лос-Анджелес Смолякова зіграв внічию
Без Довбика та Миколенка: Ребров оголосив склад збірної України на матчі турніру Canadian Shield

Останні новини