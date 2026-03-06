Чеберко розповів, чи втомились американці від війни в Україні

Український футболіст Євген Чеберко висловився про ставлення американського суспільства до війни в Україні.

Його слова передає Трибуна.

Захисник Коламбус Крю вважає, що переважна більшість підтримує нашу країну. Вони розуміють важливість допомоги, хоча іноді й не усвідомлюють, куди йдуть їхні гроші.

"Суспільство ставиться добре, тому що вони розуміють, що треба допомагати. Бувають, на мою думку, такі моменти, що вони не розуміють, нащо вони, можливо, допомагають. Допомога йде з того, що підіймають податки. І це впливає на їхній спосіб життя. Можливо, інколи вони не дуже задоволені цією інформацією, тому що не розуміють, куди йдуть гроші, які кожен місяць віддають на податки. Але, якщо в глобальному плані, то вони розуміють, що треба допомагати Україні, тому що вона бореться за себе, бореться, щоб захистити Європу. Я впевнений, що більшість американців не втомилися від цієї війни, тому що вони розуміють, що таке боротися та представляти свою гідність. Але є такий маленький відсоток людей, які вже втомилися, хочуть, щоб це скоріше завершилося. Як і ми в Україні хочемо, щоб це закінчилося й ми перемогли", – сказав Чеберко.

Зазначимо, що Євген Чеберко грає у США з липня 2023 року. Захисник виграв з Коламбус Крю два титули, зокрема, ставав чемпіоном МЛС.

Всього за клуб він провів 88 матчів. У них уродженець Мелітополя відзначився одним голом.