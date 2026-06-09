Захисник збірної України змінив клуб в МЛС

Лос-Анджелес оголосив про підписання українського центрального захисника Коламбуса Євгена Чеберка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Лос-Анджелес підписав Чеберка в обмін на місце в міжнародному складі на 2026 рік. Деталі контракту українського захисника не розголошуються.

28-річний оборонець буде включений до складу нового клуба 13 липня.

Adding to the backline 💪



Welcome to Los Angeles, Yevhen Cheberko pic.twitter.com/ltS2vrXQXi — LAFC (@LAFC) June 9, 2026

Зазначимо, що у складі Лос-Анджелеса виступає також український футболіст Артем Смоляков.

До переходу в Лос-Анджелес Чеберко захищав кольори Коламбус Крю, до якого перебрався влітку 2023 року з хорватського Осієка. У складі клубу з Коламбуса український оборонець провів 83 матчі, записавши до свого активу один гол і одну результативну передачу.

Протягом кар'єри Євген також виступав за австрійський ЛАСК, луганську Зорю та Дніпро.

Раніше повідомлялося, що бразильський півзахисник Каземіро приєднається до Інтера Маямі.