У Лос-Анджелесі висловилися про трансфер захисника збірної України: Розуміє, що потрібно для перемоги

Співпрезидент і генеральний менеджер Лос-Анджелеса Джон Торрінгтон високо оцінив підписання центрального захисника з України Євгена Чеберка.

Його цитує клубний сайт.

Представник керівництва клубу відзначив досвід українця у МЛС, його універсальність, технічні якості. За його словами, Чеберко зміцнить лінію захисту Лос-Анджелеса.

"Він змагався на високому рівні протягом усієї своєї кар'єри та розуміє, що потрібно для перемоги. Ми раді вітати Євгена у Лос-Анджелесі і віримо, що він зробить важливий внесок, оскільки цього сезону ми продовжуємо змагатися за трофеї на кількох фронтах", – заявив Торрінгтон.

Американський клуб оформив трансфер Євгена в обмін на місце в міжнародному складі на 2026 рік. Деталі контракту українського захисника не розголошуються. 28-річний оборонець буде включений до складу нової команди 13 липня.

Цікаво, що у складі Лос-Анджелеса виступає також український лівий захисник Артем Смоляков.

Нагадаємо, що колишній футболіст луганської Зорі грає за океаном ще із липня 2023-го. Провів у футболці Коламбус 94 матчі (1 гол та 1 асист). Має за своєю спиною 2 поєдинки за збірну України (без результативних дій). Портал Transfermarkt оцінює вартість Чеберка у 1,2 мільйона євро.