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Що потрібно Олександрії, щоб стати чемпіоном України в сезоні-2024/25

Микола Дендак — 12 травня 2025, 18:30
Що потрібно Олександрії, щоб стати чемпіоном України в сезоні-2024/25
ФК Олександрія

Олександрія у 28 турі Української Прем'єр-ліги суттєво погіршила свої шанси на чемпіонство в сезоні-2024/25.

Підопічні Руслана Ротаня програли Карпатами (1:2) та за два тури до кінця чемпіонату відстають від першого Динамо на 5 очок. Це означає, що бодай одна нічия киян гарантує їм перше місце.

Тому Олександрія може посісти перше місце лише за виконання двох умов:

  • Динамо програє решту матчів (проти Чорноморця та Колоса).
  • Олександрія виграє решту матчів (проти Вереса та Чорноморця).

Також "містяни" можуть втратити другу сходинку, якщо наберуть за останні 2 тури не більше 1 балу, а Шахтар переможе всіх суперників (Інгулець та Рух).

Нагадаємо, у матчі 28 туру Динамо розписало мирову з Поліссям та невдовзі зіграє проти донецького Шахтаря у фіналі Кубку України. Поєдинок відбудеться 14 травня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

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