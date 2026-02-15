Єрмаков – про можливий трансфер у Металіст 1925: Це була гарна пропозиція, але у футболі важливо зберігати професіоналізм

Голкіпер ізраїльського Маккабі Хайфа Георгій Єрмаков підтвердив інтерес до нього зі сторони харківського Металіста 1925.

Його слова цитує Український футбол.

За його словами, зацікавленість харків'ян до нього була серйозною, але трансфер – це питання з урахуванням багатьох факторів. Єрмаков зізнався, що безпосередньо не контактував із головним тренером "жовто-синіх" Младеном Бартуловичем, який позитивно відгукувався про гравця.

Основні ж перемовини велись між керівництвами обох команд.

23-річний воротар відзначив хороші умови пропозиції, але додав, що у футболі важливо зберігати професіоналізм незалежно від того, що відбувається.

Також Єрмаков оцінив майбутню перспективу повернення в УПЛ.

"У футболі не варто загадувати наперед. Якщо інтерес залишиться й позиції сторін зійдуться – усе можливо. Але зараз я сконцентрований на поточному сезоні й на тому, щоб максимально приносити користь своїй команді", – заявив Георгій.

Нагадаємо, що крайньою українською командою у кар'єрі голкіпера була Олександрія (41 матч), за яку він виступав на повноцінній основі, а потім на правах оренди. Наприкінці червня 2025-го повернувся до Ізраїлю.

У поточному сезоні-2025/26 Єрмаков взяв участь у 25 іграх за Маккабі Хайфа, у яких пропустив 25 голів та в 11 поєдинках зіграв на нуль. Його контракт із ізраїльським клубом розрахований до кінця червня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість Георгія у 2,5 мільйони євро.

Раніше була інформація, що Металіст 1925 намагається домовитись із львівськими Карпатами щодо трансфер їх лідера Бруніньйо. Сторони ще офіційно не оголосили про перехід, але бразильця вже можна було побачити на клубних фото.

Додамо, що команда Бартуловича посідає 7-ме місце у таблиці УПЛ-2025/26, набравши 24 бали у 15 зустрічах. Найблжичий матч проти Кривбаса (21 лютого) стане першим офіційним поєдинком для харків'ян у новому 2026 році. Початок – о 15:30.

Раніше повідомлялось, що харківський клуб оформив трансфер 18-річного бразильського півзахисника Кауана Баптістеллу.