Як то кажуть, Бог усе бачить: Бартулович – про перемогу Металіста 1925 над Вересом у дограванні матчу 15 туру УПЛ

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував перемогу над Вересом (4:0) у дограванні перенесеного матчу 15 туру Української Прем'єр-ліги, подякувавши своїм гравцям на ставлення.

Про це він сказав в ефірі УПЛ ТБ.

"Ми дуже задоволені, що доля цього матчу вирішилася на футбольному полі. Задоволені такою впевненою перемогою, сьогодні гарно налаштувалися хлопці. Я їм дуже дякую за ставлення. Як то кажуть, Бог усе бачить. Крокуємо крок за кроком, і в нас уже в суботу є Кудрівка, будемо дуже серйозно налаштовуватися на цей матч", – зазначив тренер.

Також Бартулович оцінив перфоманс нігерійського легіонера Пітера Ітодо, який оформив хеттрик у матчі.

"Ітодо – такий хлопець: важко зрозуміти, в якому він стані, в якому настрої. Але бачите, сьогодні він у дуже гарному настрої був і вирішив долю матчу, можна сказати, міг ще забивати. Я завжди вірю в нього і вірю, що він може багато забивати. Я це вже говорив у своїх інтерв'ю", – додав тренер Металіста 1925.

Завдяки цьому успіху команда Младена Бартуловича набрала 41 заліковий бал та піднялася на 4-ту сходинку в турнірній таблиці, обійшовши Динамо Київ.

