У Металісті 1925 підтвердили, що цікавляться одним з гравців Динамо
Юрій Коротун
ФК Металіст 1925
Металіст 1925 цікавиться одним з гравців київського Динамо, який може посилити команду влітку.
Про це у інтерв'ю Українському футболу повідомив віцепрезидент харківського клубу Юрій Коротун.
"Герреро та Задорожний? Об'єктивно не скажу вам, наскільки ця інформація відповідає дійсності, бо трохи все ж зарано готуватися до трансферного вікна так націлено.
Звісно, в нас селекційний відділ постійно когось переглядає. Однак, повторюся, не можу підтвердити вам цю інформацію. Так, у Динамо достатньо дуже гарних футболістів, але по персоналіях нічого сказати не готовий", – зазначив він.
Водночас він додав, що клуб дійсно цікавиться одним з гравців Динамо.
"У нас є, була й, можливо, навіть буде зацікавленість лише в одному гравці Динамо", – підкреслив Коротун.
Нагадаємо, у 23 турі УПЛ Металіст 1925 переграв Динамо.