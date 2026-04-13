У Металісті 1925 підтвердили, що цікавляться одним з гравців Динамо

Металіст 1925 цікавиться одним з гравців київського Динамо, який може посилити команду влітку.

Про це у інтерв'ю Українському футболу повідомив віцепрезидент харківського клубу Юрій Коротун.

"Герреро та Задорожний? Об'єктивно не скажу вам, наскільки ця інформація відповідає дійсності, бо трохи все ж зарано готуватися до трансферного вікна так націлено.

Звісно, в нас селекційний відділ постійно когось переглядає. Однак, повторюся, не можу підтвердити вам цю інформацію. Так, у Динамо достатньо дуже гарних футболістів, але по персоналіях нічого сказати не готовий", – зазначив він.