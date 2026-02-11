Бартулович – про потенційний трансфер Бруніньйо: Зовсім скоро ви про все дізнаєтесь
Головний тренер харківського клубу Металіст 1925 Младен Бартулович висловився щодо чуток навколо ймовірного трансферу Бруніньйо.
Його цитує Український футбол.
За словами наставника, бразилець вже адаптований до українського футболу, адже з вересня 2024 року грає за львівські Карпати.
Бартулович не став розкривати усіх карт, однак додав, що був би не проти мати такого футболіста у своєму розпорядженні.
"Бруніньйо дуже цікавий гравець і вже адаптований до гри в Україні, що дуже важливо, я був би не проти мати такого футболіста у команді, а чи буде він в Металісті 1925… Зовсім скоро ви про все дізнаєтесь", – сказав коуч харків'ян.
Нагадаємо, що "леви" викупили Бруніньйо у бразильського Атлетіку Мінейру. Контракт 25-річного півзахисника з львів'янами розрахований до кінця червня 2028 року.
Раніше повідомлялось, що Металіст 1925 зробив пропозицію Карпатам щодо їх лідера. ЗМІ називали різні суми можливого трансферу – від 1,8 до 3,3 мільйони євро. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 1,2 мільйони євро. Також було чимало чуток про пропозицію від ізраїльського клубу Маккабі Хайфа.
Цікаво, що Бруніньйо продовжує тренуватись із Карпатами на зборах, однак участі у спарингах не бере. Загалом у зелено-білій футболці бразилець вже провів 41 поєдинок (14 голів та 5 асистів).
Львівський клуб фінішував 9-м у першій частині сезону УПЛ-2025/26, набравши 19 балів. Натомість Металіст 1925 із 24 очками йде 7-м.