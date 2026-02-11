Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бартулович – про потенційний трансфер Бруніньйо: Зовсім скоро ви про все дізнаєтесь

Софія Кулай — 11 лютого 2026, 10:50
Бартулович – про потенційний трансфер Бруніньйо: Зовсім скоро ви про все дізнаєтесь
Бруніньйо
ФК Карпати

Головний тренер харківського клубу Металіст 1925 Младен Бартулович висловився щодо чуток навколо ймовірного трансферу Бруніньйо.

Його цитує Український футбол.

За словами наставника, бразилець вже адаптований до українського футболу, адже з вересня 2024 року грає за львівські Карпати.

Бартулович не став розкривати усіх карт, однак додав, що був би не проти мати такого футболіста у своєму розпорядженні.

"Бруніньйо дуже цікавий гравець і вже адаптований до гри в Україні, що дуже важливо, я був би не проти мати такого футболіста у команді, а чи буде він в Металісті 1925… Зовсім скоро ви про все дізнаєтесь", – сказав коуч харків'ян.

Нагадаємо, що "леви" викупили Бруніньйо у бразильського Атлетіку Мінейру. Контракт 25-річного півзахисника з львів'янами розрахований до кінця червня 2028 року.

Раніше повідомлялось, що Металіст 1925 зробив пропозицію Карпатам щодо їх лідера. ЗМІ називали різні суми можливого трансферу – від 1,8 до 3,3 мільйони євро. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 1,2 мільйони євро. Також було чимало чуток про пропозицію від ізраїльського клубу Маккабі Хайфа. 

Цікаво, що Бруніньйо продовжує тренуватись із Карпатами на зборах, однак участі у спарингах не бере. Загалом у зелено-білій футболці бразилець вже провів 41 поєдинок (14 голів та 5 асистів).

Львівський клуб фінішував 9-м у першій частині сезону УПЛ-2025/26, набравши 19 балів. Натомість Металіст 1925 із 24 очками йде 7-м.

Читайте також :
Металіст 1925 підписав 18-річного бразильця з родини відомого футзаліста
Младен Бартулович Металіст 1925 Бруніньо Карпати Львів

Карпати Львів

Поразка Карпат, Верес мінімально здолав Кудрівку: результати усіх матчів клубів УПЛ на зборах
Карпати обрали нового капітана команди після скандалу з Мірошниченком
Маркевич – про мовний скандал у Карпатах: При мені він би собі таке не дозволив
Карпати підписали найкращого бомбардира Руха в поточному сезоні
ЛНЗ двічі за день переграв Колос, Шахтар забив 7 голів Динамо Тбілісі: результати спарингів клубів УПЛ

Останні новини