Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк змінив ігровий номер у Брентфорді.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Якщо раніше Ярмолюк виступав від 18-м номером, то відтепер гратиме під 6-м. Розпочинав свої виступи в Брентфорді українець під 36-м номером.

A new 6 in town ...



Yehor Yarmoliuk 🙌 pic.twitter.com/APj60licKH — Brentford FC (@BrentfordFC) August 1, 2026

У свою чергу, 18-й номер, який раніше належав Ярмолюку, забрав собі новачок команди Мамаду Сангаре, про підписання якого оголосили напередодні. За хавбека Ланса заплатили 48 мільйонів фунтів, що робить його найдорожчим підписанням у історії Брентфорда.

Ярмолюк виступає за Брентфорд з літа 2022 року. За цей час він провів 108 матчів у всіх турнірах, відзначившись 1 голом і 2 асистами. Контракт 22-річного українця розрахований до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро.