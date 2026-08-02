Ярмолюк змінив ігровий номер у Брентфорді
Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк змінив ігровий номер у Брентфорді.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Якщо раніше Ярмолюк виступав від 18-м номером, то відтепер гратиме під 6-м. Розпочинав свої виступи в Брентфорді українець під 36-м номером.
У свою чергу, 18-й номер, який раніше належав Ярмолюку, забрав собі новачок команди Мамаду Сангаре, про підписання якого оголосили напередодні. За хавбека Ланса заплатили 48 мільйонів фунтів, що робить його найдорожчим підписанням у історії Брентфорда.
Ярмолюк виступає за Брентфорд з літа 2022 року. За цей час він провів 108 матчів у всіх турнірах, відзначившись 1 голом і 2 асистами. Контракт 22-річного українця розрахований до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро.