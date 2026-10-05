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Ярмолюк претендує на звання найкращого гравця Брентфорда у вересні

Микола Літвінов — 5 жовтня 2026, 20:11
Ярмолюк претендує на звання найкращого гравця Брентфорда у вересні
Єгор Ярмолюк
Getty Images

Український центральний півзахисник Єгор Ярмолюк опинився серед претендентів на звання найкращого гравця вересня у Брентфорді. 

Про це повідомляє пресслужба клубу. 

За це звання також будуть боротися лівий вінгер Кевін Шаде, хавбек Віталі Янельт та центрбек Яннік Шустер. 

Зауважимо, що протягом вересня Ярмолюк відіграв 4 матчі, у яких відзначився 1 асистом. Це сталося під час поєдинку 4-го туру англійської першості проти Борнмута (2:2)

Додамо, що українець став гравцем "бджіл" влітку 2023 року, відколи перейшов з Дніпра-1. З того часу 22-річний хавбек провів у складі першої команди клубу 115 матчів та записав до свого активу 1 гол та 4 результативні передачі. 

Нагадаємо, що Ярмолюк не потрапив до заявки збірної України на стартові матчі Ліги націй. Футболіст пояснив свою відсутність тим, що він має пройти процес реабілітації у своєму клубі після травми. 

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