Ярмолюк претендує на звання найкращого гравця Брентфорда у вересні

Український центральний півзахисник Єгор Ярмолюк опинився серед претендентів на звання найкращого гравця вересня у Брентфорді.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За це звання також будуть боротися лівий вінгер Кевін Шаде, хавбек Віталі Янельт та центрбек Яннік Шустер.

Зауважимо, що протягом вересня Ярмолюк відіграв 4 матчі, у яких відзначився 1 асистом. Це сталося під час поєдинку 4-го туру англійської першості проти Борнмута (2:2).

Додамо, що українець став гравцем "бджіл" влітку 2023 року, відколи перейшов з Дніпра-1. З того часу 22-річний хавбек провів у складі першої команди клубу 115 матчів та записав до свого активу 1 гол та 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що Ярмолюк не потрапив до заявки збірної України на стартові матчі Ліги націй. Футболіст пояснив свою відсутність тим, що він має пройти процес реабілітації у своєму клубі після травми.