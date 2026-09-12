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Ярмолюк відзначився першим асистом в АПЛ у поточному сезоні

Микола Літвінов — 12 вересня 2026, 18:12
Ярмолюк відзначився першим асистом в АПЛ у поточному сезоні
Єгор Ярмолюк
Getty Images

Український центральний півзахисник Єгор Ярмолюк віддав результативну передачу в матчі 4-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Борнмута.

Це його перший асист, яким він відзначився у поточному сезоні в англійській першості.

22-річний гравець розпочав гру зі стартових хвилин. Вже на 34-й хвилині Ярмолюк виконав навіс у карний майданчик суперника, і його успішно замкнув Кевін Шаде.

Нагадаємо, що для Ярмолюка це вже була друга гольова дія у цій кампанії. Раніше він віддав результативну передачу в матчі 1/32 фіналу Кубку футбольної ліги Англії проти Бірмінгема (6:1).

Єгор Ярмолюк

Єгор Ярмолюк

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