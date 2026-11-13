Нарешті я з ним познайомився: Мальдера – про приїзд Ярмолюка до збірної України

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера висловився щодо прибуття до розташування команди півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка, зазначивши, що радий був з ним познайомитися.

Про це він повідомив на ютуб-каналі УАФ.

"Нарешті я з ним познайомився. На жаль, через ті проблеми, які він мав, йому не вдавалося приїхати до нас. Він добре почувається в групі, його знають, це дуже важливо. Звісно, він дуже важливий гравець для цієї національної збірної. Я радий, що він є, він у гарному настрої та при доброму здоров'ї. Він такий, як і решта: вони всі дуже мотивовані, і це дає мені надію".

Збірна України гратиме проти Північної Ірландії 14 листопада. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію цієї гри, ознайомитися з котрою ви можете за цим посиланням.

Перша зустріч між командами у жовтні завершилася поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 0:3.

У заключному поєдинку групового етапу Ліги націй команда Андреа Мальдери змагатиметься з Грузією 17 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Напередодні італійський фахівець розповів про кадрові втрати збірної України.

Нагадаємо, що Ярмолюк не потрапив до заявки збірної України на стартові матчі Ліги націй. Футболіст пояснив свою відсутність тим, що він мав пройти процес реабілітації у своєму клубі після травми.