Ярмолюк випередив Лужного у списку українських гвардійців АПЛ
Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов на чисте третє місце серед українських гравців за кількістю матчів в Англійській Прем'єр-лізі.
Переможний поєдинок проти Астон Вілли (1:0) став для 21-річного хавбека 82-м в одній з найсильніших ліг світу. Ярмолюк обійшов легендарного Олега Лужного, на рахунку якого 81 матч.
Лідирує у списку українських гвардійців АПЛ Олександр Зінченко (150 матчів), який нещодавно став гравцем нідерландського Аякса. На другій сходинці захисник Евертона Віталій Миколенко, який зіграв 130 матчів.
Список українських гравців за матчами в АПЛ
- Олександр Зінченко – 150 (76 – Манчестер Сіті, 69 – Арсенал, 5 – Ноттінгем Форест)
- Віталій Миколенко – 130 (Евертон)
- Єгор Ярмолюк – 82 (Брентфорд)
- Олег Лужний – 81 (75 – Арсенал, 6 – Вулвергемптон)
- Ілля Забарний – 78 (Борнмут)
- Андрій Ярмоленко – 66 (Вест Гем Юнайтед)
- Сергій Ребров – 59 (Тоттенгем Готспур)
- Михайло Мудрик – 53 (Челсі)
- Андрій Шевченко – 48 (Челсі)
- Андрій Воронін – 27 (Ліверпуль)
- Олександр Євтушок – 3 (Ковентрі Сіті)
Зазначимо, що в елітному дивізіоні Англії 23 матчі за Саутгемптон відіграв також колишній захисник Дніпра Олексій Чередник. Однак це відбулося до заснування АПЛ у 1992 році.
Раніше повідомлялося, що Єгор Ярмолюк став дев'ятим українцем, який забивав в АПЛ.