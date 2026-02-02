Ярмолюк випередив Лужного у списку українських гвардійців АПЛ

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов на чисте третє місце серед українських гравців за кількістю матчів в Англійській Прем'єр-лізі.

Переможний поєдинок проти Астон Вілли (1:0) став для 21-річного хавбека 82-м в одній з найсильніших ліг світу. Ярмолюк обійшов легендарного Олега Лужного, на рахунку якого 81 матч.

Лідирує у списку українських гвардійців АПЛ Олександр Зінченко (150 матчів), який нещодавно став гравцем нідерландського Аякса. На другій сходинці захисник Евертона Віталій Миколенко, який зіграв 130 матчів.

Список українських гравців за матчами в АПЛ

Олександр Зінченко – 150 (76 – Манчестер Сіті, 69 – Арсенал, 5 – Ноттінгем Форест)

Віталій Миколенко – 130 (Евертон)

Єгор Ярмолюк – 82 (Брентфорд)

Олег Лужний – 81 (75 – Арсенал, 6 – Вулвергемптон)

Ілля Забарний – 78 (Борнмут)

Андрій Ярмоленко – 66 (Вест Гем Юнайтед)

Сергій Ребров – 59 (Тоттенгем Готспур)

Михайло Мудрик – 53 (Челсі)

Андрій Шевченко – 48 (Челсі)

Андрій Воронін – 27 (Ліверпуль)

Олександр Євтушок – 3 (Ковентрі Сіті)

Зазначимо, що в елітному дивізіоні Англії 23 матчі за Саутгемптон відіграв також колишній захисник Дніпра Олексій Чередник. Однак це відбулося до заснування АПЛ у 1992 році.

Раніше повідомлялося, що Єгор Ярмолюк став дев'ятим українцем, який забивав в АПЛ.