Брентфорд Ярмолюка у меншості переміг Астон Віллу, Манчестер Юнайтед здолав Фулгем у 24 турі АПЛ

У суботу, 1 лютого, низкою матчів продовжився 24 тур Англійської Прем'єр-ліги з футболу.

Брентфорд втримав мінімальну перевагу над Астон Віллою завдяки голу в роздягальню у виконанні Данго Уаттари. "Бджоли" змушені були відстоювати переможний результат у меншості, оскільки ще на 42-й хвилині Кевін Шаде отримав пряму червону картку.

Українець Єгор Ярмолюк з'явився на полі на 60-й хвилині та отримав оцінку 6.5 від Sofascore.

Манчестер Юнайтед у напруженому поєдинку здолав Фулгем, вирвавши перемогу на останніх секундах гри. Господарі розгубили перевагу у два м'ячі в кінцівці зустрічі після ударів Хіменеса та Кевіна, проте вирішальний гол Шешка на 90+4-й хвилині все ж приніс манкуніанцям три очки.

У протистоянні Ноттінгем Форест та Крістал Пелес команди розписали нічию. На швидкий гол Гіббс-Вайта гості відповіли реалізованим пенальті Сарра перед самою перервою. Господарям довелося особливо важко, адже вони грали в меншості з 45-ї хвилини після вилучення Вільямса за гру рукою.

Далі о 18:30 футбольний день в Англії закінчить протистояння Манчестер Сіті з Тоттенгемом.

Чемпіонат Англії – АПЛ

24 тур, 1 лютого

Астон Вілла – Брентфорд 0:1 (0:1)