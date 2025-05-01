Ярмолюк – у старті Брентфорда на матч з Ноттінгемом в АПЛ
Єгор Ярмолюк
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Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк вийде у стартовому складі Брентфорда на матч з Ноттінгемом в межах 34 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє пресслужба "бджіл".
Для українця це другий поспіль "старт" у складі команди. У попередньому турі Брентфорд з українцем обіграв Брайтон (4:2).
Матч розпочнеться о 21:30 за київським часом. Трансляція доступна на Setanta.
Загалом на рахунку Ярмолюка 27 матчів за Брентфорд у сезоні-2024/25, в яких він не відзначився результативними діями.
Раніше головний тренер "бджіл" Томас Франк виділив прогрес українця.