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Ярмолюк – у старті Брентфорда на матч з Ноттінгемом в АПЛ

Олександр Булава — 1 травня 2025, 20:37
Ярмолюк – у старті Брентфорда на матч з Ноттінгемом в АПЛ
Єгор Ярмолюк
Getty images

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк вийде у стартовому складі Брентфорда на матч з Ноттінгемом в межах 34 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба "бджіл".

Для українця це другий поспіль "старт" у складі команди. У попередньому турі Брентфорд з українцем обіграв Брайтон (4:2).

Матч розпочнеться о 21:30 за київським часом. Трансляція доступна на Setanta.

Загалом на рахунку Ярмолюка 27 матчів за Брентфорд у сезоні-2024/25, в яких він не відзначився результативними діями.

Раніше головний тренер "бджіл" Томас Франк виділив прогрес українця.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Єгор Ярмолюк

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