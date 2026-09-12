Ярмолюк уперше в сезоні потрапив до основи на матч АПЛ: стали відомі склади на гру Брентфорд – Борнмут

Стали відомі стартові склади Борнмута та Брентфорда на матч 4-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2026/27. Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вперше у цьому сезоні розпочне матч АПЛ з перших хвилин.

Хавбек діятиме в центрі поля разом із Віталієм Янельтом та Ібраїмом Сангаре.

Борнмут: Петрович, Сміт, Хілл, Сілва, Трюффер, Скотт, Адамс, Раян, Клюйверт, Таверньє, Еванілсон.

Your Bees to face Bournemouth 🐝 pic.twitter.com/Txe6xFUxBj — Brentford FC (@BrentfordFC) September 12, 2026

Брентфорд: Келлехер, Гікі, Аєр, Шустер, Льюїс-Поттер, Сангаре, Ярмолюк, Янельт, Ентоні, Тьягу, Шаде.

Поєдинок пройде 12 вересня на арені "Віталіті Стедіум" у Борнмуті. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Ярмолюку в поточному сезоні вдалося виконати одну гольову дію. Він віддав результативну передачу в матчі 1/32 фіналу Кубку футбольної ліги Англії проти Бірмінгема (6:1).