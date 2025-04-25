Тренер Брентфорда: Ярмолюк зробив великий крок вперед

Головний тренер Брентфорда Томас Франк поділився своєю думкою щодо українського півзахисника команди Єгора Ярмолюка.

Слова фахівця наводить Setanta Sports.

"Єгор Ярмолюк дуже багато зробив для нас. В цьому сезоні в деяких матчах він зробив великий крок вперед. Я задоволений тим, як він рухається вперед. У нього фантастичне мислення. Він щодня добре тренується. Що мені подобається в Єгорі – це, насамперед, його менталітет і концентрація на тренуваннях.

Я вважаю, що він дуже динамічний гравець. Він добре грає під пресингом, в єдиноборствах, але також дуже технічний. Мені подобається його особистість. Він дуже подобається мені як гравець і як людина також", – заявив Франк.