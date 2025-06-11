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Український хавбек потрапив до сфери інтересів Боруссії Дортмунд та низки клубів АПЛ

Олексій Мурзак — 11 червня 2025, 16:14
Український хавбек потрапив до сфери інтересів Боруссії Дортмунд та низки клубів АПЛ
Єгор Ярмолюк
Getty Images

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк потрапив до сфери інтересів кількох клубів Європи.

Про це повідомляє Caughtoffside.

За інформацією джерела, хавбек входить у шортлист дортмундської Боруссії а також 5 клубів Англійської Прем'єр-ліги: Тоттенгема, Вулвергемптона, Евертона, Лідса та Бернлі.

У сезоні 2024/25 Єгор взяв участь у 35 матчах за "бджіл" у всіх турнірах, але не зумів відзначитися жодною гольовою дією. Загалом на його рахунку 66 зіграних поєдинків за основну команду у всіх турнірах.

У травні футболіст підписав новий контракт з Брентфордом.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Брентфорда Томас Франк стане новим наставником Тоттенгема.

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