Український хавбек потрапив до сфери інтересів Боруссії Дортмунд та низки клубів АПЛ
Єгор Ярмолюк
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Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк потрапив до сфери інтересів кількох клубів Європи.
Про це повідомляє Caughtoffside.
За інформацією джерела, хавбек входить у шортлист дортмундської Боруссії а також 5 клубів Англійської Прем'єр-ліги: Тоттенгема, Вулвергемптона, Евертона, Лідса та Бернлі.
У сезоні 2024/25 Єгор взяв участь у 35 матчах за "бджіл" у всіх турнірах, але не зумів відзначитися жодною гольовою дією. Загалом на його рахунку 66 зіграних поєдинків за основну команду у всіх турнірах.
У травні футболіст підписав новий контракт з Брентфордом.
Раніше повідомлялося, що головний тренер Брентфорда Томас Франк стане новим наставником Тоттенгема.