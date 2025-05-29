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Хочу вийти на новий рівень: Ярмолюк – про продовження контракту з Брентфордом

Олексій Мурзак — 29 травня 2025, 17:54
Хочу вийти на новий рівень: Ярмолюк – про продовження контракту з Брентфордом
Єгор Ярмолюк
brentfordfc.com

Український півзахисник Єгор Ярмолюк прокоментував підписання нового контракту з Брентфордом, наголосивши, що хоче вийти на новий рівень разом з командою.

Його слова наводить клубна пресслужба.

"Я дуже щасливий підписати новий контракт з першою командою. Це дає мені ще більше енергії працювати ще старанніше. Мені дуже сподобався сезон – я дебютував у Прем’єр-лізі та в збірній України. Я дуже пишаюся собою і хочу продовжувати рухатися вперед.

Завжди є над чим працювати. Я хочу покращити всі аспекти своєї гри, щоб вийти на новий рівень і разом з командою. Тривалий контракт? Це дуже важливо для мене. Я дуже вдячний клубу – це додає мені впевненості та задоволення від гри у футбол", – зазначив Ярмолюк.

Брентфорд підписав Ярмолюка влітку 2022 року з Дніпра-1. Згідно інформації Transfermarkt, сума переходу склала 1,5 мільйона євро.

У сезоні 2024/25 Єгор взяв участь у 35 матчах за "бджіл" у всіх турнірах, але не зумів відзначитися жодною гольовою дією. Загалом на його рахунку 66 зіграних поєдинків за основну команду у всіх турнірах.

Раніше Брентфорд оприлюднив список гравців, які вирушили до лав своїх збірних. У цьому списку знайшлося місце Єгору Ярмолюку.

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