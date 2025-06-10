Тоттенгем узгодив перехід нового головного тренера

Головний тренер Брентфорда Томас Франк стане новим наставником Тоттенгема.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Шпори" досягли домовленості щодо умов особистого контракту з 51-річним данським фахівцем, а також щодо тренерського штабу.

Брентфорд отримає компенсацію за перехід тренера у розмірі 10 млн фунтів, після чого Франк офіційно розпочне виконання своїх обов'язків.

🚨⚪️ Thomas Frank will become new Spurs head coach, here we go!



Agreement done with the manager on contract terms and staff, Brentford set to release Frank for fee in the region of £10m.



He’s the replacement for Ange

Postecoglou. pic.twitter.com/1vZAJ3bbN6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025

Раніше данський фахівець вже сповістив клуб, що хоче працювати у Тоттенгемі, який напередодні звільнив з посади наставника клубу Ангелоса Постекоглу.

Томас Франк тренує Брентфорд із середини жовтня 2018 року. До цього він майже два роки входив до тренерського штабу "бджіл".

Зауважимо, що Тоттенгем став переможцем Ліги Європи-2024/25, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0. Завдяки цій перемозі "шпори" гарантували собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. І це попри те, що команда Постекоглу фінішувала в АПЛ на 17-му місці.