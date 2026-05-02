Брентфорд – Вест Гем: де дивитися матч АПЛ за участю Ярмолюка

Брентфорд Єгора Ярмолюка прийматиме Вест Гем у матчі 35 туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/2026.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 (за київським часом) на Громадському стадіоні Брентфорда. Відеотрансляція поєдинку буде доступна на ОТТ-платформі Setanta Sports та на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі поля, їх перемогу оцінюють в 1,90. А от на звитягу гостей дають коефіцієнт 3,80. Нічия – 4,00.

Це буде зустріч 9 та 17 команди АПЛ, у першому колі саме "бджоли" виявились сильнішими, обігравши "молотобійців" з рахунком 2:0.

