Тренер Ярмолюка підписав новий контракт з Брентфордом

Микола Літвінов — 26 лютого 2026, 20:31
Тренер Ярмолюка підписав новий контракт з Брентфордом
Кейт Ендрюс
Головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс підписав новий довгостроковий контракт із клубом, який буде діяти до 2032 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Спортивний директор Брентфорда Філ Джайлз зазначив, що після такого видатного старту наставник довів, що ідеально підходить команді. Він пояснив, що минулого літа тренер підписував трирічну угоду з наміром переглянути її за першої ж нагоди, тож керівництво з радістю узгодило це продовження вже за перші дев'ять місяців його роботи.

Нагадаємо, 45-річний ірландець очолив команду в червні минулого року, замінивши Томаса Франка. До цього він працював у тренерському штабі фахівцем зі стандартів.

Під його керівницитвом Брентфорд йде сьомим в АПЛ, маючи реальні шанси вперше в історії вийти до єврокубків, а також дійшов до п'ятого раунду Кубку Англії. Загалом у поточному сезоні команда на чолі з Ендрюсом провела 33 матчі в усіх турнірах, здобувши 17 перемог, 12 поразок та 4 нічиї.

Також зауважимо, що у Брентфорді грає українець Єгор Єрмолюк. У поточному сезоні хавбек відіграв за команду 31 поєдинок у всіх турнірах, записавши до свого активу один гол та дві результативні передачі. Коментуючи дебютне взяття воріт українця, Кіт наголосив, що Єрмолюк проводить чудовий сезон.

