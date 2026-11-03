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Цей результат не лише мій: Ярмоленко – про бомбардирський рекорд в УПЛ

Олександр Булава — 3 листопада 2026, 21:11
Цей результат не лише мій: Ярмоленко – про бомбардирський рекорд в УПЛ
Андрій Ярмоленко
Динамо

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко відреагував на встановлення рекорду результативності у чемпіонаті України.

Про це він розповів в Інстаграм.

Досвідчений гравець після матчу з Кривбасом подякував усім, хто сприяв його тривалій та успішній кар'єрі.

"Приємно усвідомлювати, що мені вдалося досягти такого результату, але я точно знаю, що за ним стою не лише я.

Насамперед хочу подякувати своїй родині. Батькам – за віру, підтримку та все, що вони зробили для мене від самого початку. Дружині й дітям – за розуміння, терпіння та підтримку впродовж усіх цих років.

Дякую кожному тренеру, який зустрівся на моєму шляху, а також Ігорю Михайловичу та Григорію Михайловичу за довіру, підтримку та можливість бути частиною історії цього клубу.

Окрема подяка партнерам по команді, працівникам клубів і вболівальникам, які були поруч на різних етапах моєї кар'єри.

Я ціную цей момент і вдячний кожному, хто допоміг мені досягти цього результату..Не зупиняємось", – заявив Ярмоленко.

Нагадаємо, що у матчі 11-го туру української першості Динамо переграло криворізький Кривбас з рахунком 2:0. Свій 125-й гол у цій зустрічі забив Ярмоленко, реалізувавши пенальті на 43-й хвилині.

Таким чином, 37-річний вінгер перевершив рекорд Максима Шацьких (124 голи), який тримався понад 10 років.

Варто додати, що нападник наприкінці першого тайму був вилучений з поля через те, що вдарив по ногах півзахисника суперників Джованні Герберта.

Ярмоленко відзначив, що припустився цієї помилки під впливом емоцій.

Динамо Київ Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

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