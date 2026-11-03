Цей результат не лише мій: Ярмоленко – про бомбардирський рекорд в УПЛ

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко відреагував на встановлення рекорду результативності у чемпіонаті України.

Про це він розповів в Інстаграм.

Досвідчений гравець після матчу з Кривбасом подякував усім, хто сприяв його тривалій та успішній кар'єрі.

"Приємно усвідомлювати, що мені вдалося досягти такого результату, але я точно знаю, що за ним стою не лише я.

Насамперед хочу подякувати своїй родині. Батькам – за віру, підтримку та все, що вони зробили для мене від самого початку. Дружині й дітям – за розуміння, терпіння та підтримку впродовж усіх цих років.

Дякую кожному тренеру, який зустрівся на моєму шляху, а також Ігорю Михайловичу та Григорію Михайловичу за довіру, підтримку та можливість бути частиною історії цього клубу.

Окрема подяка партнерам по команді, працівникам клубів і вболівальникам, які були поруч на різних етапах моєї кар'єри.

Я ціную цей момент і вдячний кожному, хто допоміг мені досягти цього результату..Не зупиняємось", – заявив Ярмоленко.