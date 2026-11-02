Легендарний Ярмоленко, класний стадіон та емоції у Кривому Розі

Історичний гол Андрія Ярмоленка, емоції на трибунах, 11 уболівальників у виїзному секторі та стадіон із власним характером. Поїздка київського Динамо до Кривого Рогу в межах 11-го туру УПЛ запам'яталася не лише перемогою столичного клубу.

Позаштатний кореспондент "Чемпіона" Владислав Дудка побував на стадіоні "Гірник" і ділиться враженнями від виїзду очима вболівальника "біло-синіх".

Дорога

Кривбас приймає своїх суперників на стадіоні "Гірник", який знаходиться десь на околицях міста, біля колишньої шахти Зоря. Але чи точно це околиці, не знають навіть таксисти, адже місто простягається на декілька десятків кілометрів, тому точно визначити цей факт дано не кожному.

Варто зауважити, що стадіон може прийняти до п'яти тисяч глядачів, а його реконструкція відбулася вже під час повномасштабного вторгнення. Загалом, досить зручна та компактна арена, але для команди УПЛ, певно, замала.

Поряд зі стадіоном проходить велика автомобільна магістраль, тому доїхати громадським транспортом проблемою не буде, але й ціни на таксі в Кривому Розі радують – від 150 гривень від залізничного вокзалу до стадіону.

Вболівальникам з Києва пощастило, що потяг дорогою не зустрів жодних евакуацій, прибув вчасно і всі мали змогу виспатися вночі.

Атмосфера

На жаль, не можна сказати, що атмосфера на стадіоні була привітною щодо гостей міста. Гравців киян постійно освистували та на їхню адресу вигукували образи, що дещо підняло градус протистояння. Як то кажуть, робочі моменти, але під час війни не дуже приємно чути, коли співгромадяни негативно ставляться один до одного.

Виїзний сектор вболівальників Динамо налічував всього 11 осіб, і тут треба віддати належне приймаючій стороні, яка надала офіцера безпеки для контролю правопорядку на стадіоні. Локальні конфлікти час від часу виникали між вболівальниками гостей та господарів, але миттєво були зведені нанівець працівником Кривбаса. Тут повний респект.

Стадіон

Нова трибуна стадіону "Гірник" виглядає модерново, хоча і є деякі недоліки, пов'язані з будівництвом, але загалом досить комфортна для перегляду матчів.

Окремо варто виділити наявність VIP-лож на арені. Для такого маленького стадіону мати шість "боксів" – це просто космос! Здається, на жодній арені в Україні наразі немає такого сервісу! У "лаунжі" стадіону пропонуються різноманітні закуски, напої. Не встигли дізнатися вартість такого сервісу, але, повторюся, це топ.

Також усередині арени (так, я буду називати цей невеликий стадіон саме так) є фан-шоп та декілька торгових точок із напоями, снеками та теплими канапками.

Фан-шоп вразив своїм асортиментом, тут теж можуть позаздрити великі клуби. Матчева програмка (хто зараз ще друкує такі артефакти?), матчевий шалик (теж рідкість) і безліч клубного мерчу, починаючи від кружок та значків, закінчуючи чохлами на телефон, одягом та фанатськими шарфами декількох видів. Видно, що клуб люблять, а в команді розуміють, що потрібно вболівальнику.

Легенда та "осад"

Вболівальникам Динамо та й Кривбаса пощастило на власні очі побачити історичний 125-й гол Андрія Ярмоленка в чемпіонатах України. Для когось це може бути рядовий факт, але ж історія твориться на наших очах! На заряд "Ярмола!" гравець киян відреагував не так, як у Львові, а навпаки, відповів взаємністю невеликій компанії ультрас столичного клубу. З вилученням Андрій Миколайович трохи перегнув, але вже як є.

Ну і з боку вболівальника Динамо додам: прикро, що команда не цінує своїх фанів. Після фінального свистка до вболівальників підійшов привітатися лише Георгій Бущан. Віддалік були Шапаренко з головним тренером.

Загалом, це був цікавий виїзд, захопливий та емоційний матч із голом від живої легенди киян.