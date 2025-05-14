Матвієнко: Для Шахтаря перемога в Кубку України набагато важливіша, ніж для Динамо

Капітан Шахтаря Микола Матвієнко поділився своїми емоціями від перемоги в фіналі Кубку України.

Про важливість цього успіху захисник "помаранчево-чорних" розповів в етері УПЛ-ТБ.

Сьогодні, 14 травня, в Житомирі "гірники" перемогли Динамо у серії пенальті та виграли свій 15-й Кубок України.

Після матчу Матвієнко запевнив, що цей трофей має куди більше значення саме для його команди, ніж для киян.

"Я щасливий, але в глибині душі я знав, що ми сьогодні переможемо. Не знаю, чому саме, відчував, так би мовити. І ця перемога нас набагато, набагато важливіша, ніж для Динамо, тому що ми закінчили чемпіонат на третьому місці. Ця перемога, як я розумію, дає нам путівку до Ліги Європи", – сказав Матвієнко.

Шахтар вперше за останні 25 років не гратиме у Лізі чемпіонів наступного сезону. 29-річний центрбек розповів, наскільки важливою для донецького клубу буде Ліга Європи.

"Моє розуміння таке: ми виходимо на кожну гру та намагаємося перемогти. А який там турнір, взагалі немає значення. Головне, що він є, цей турнір, хоч якийсь. І ми будемо виступати, і я думаю, що ми непогано себе проявимо".

Наостанок Микола розкрив, що він подумав про Кауана Еліаса, який не реалізував пенальті (бразилець потім виправився, бо суддя змусив перебивати 11-метровий).

"Піжон. Подумав, що піжон, тому що коли просто не забивають люди, то таке буває. Але коли там пауза, постояв, кувиркнувся, потанцював, та то таке вже".

Нагадаємо, що після фінального матчу Кубку України проти Динамо воротар Шахтаря Дмитро Різник не мав ніяких емоцій.