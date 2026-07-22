Мунгенге: Ярмоленко дав мені кілька цінних порад

Новачок Динамо П'єр Мунгенге розповів про спілкування з лідером команди Андрієм Ярмоленком.

Його слова передає пресслужба киян.

Вихованець ПСЖ заявив, що отримав підтримку від зірки "біло-синіх" з перших днів після переходу. Він радий, що має можливість працювати разом із легендою українського футболу.

"Ми займалися з Андрієм Ярмоленком, тепло поспілкувалися. Він дав мені кілька цінних порад. Також сказав, щоби з будь-якими питаннями я до нього звертався. Починаючи з моменту, коли Ярмоленко був у дортмундській Боруссії, я дивився багато футбольних матчів, тому бачив його гру в Бундеслізі й АПЛ. Мені дуже приємно, що зараз отримав шанс працювати з такою легендою", – сказав Мунгенге.

Зазначимо, що 18-річний француз став гравцем Динамо 24 червня. Він перейшов до киян на правах вільного агента.

До цього форвард грав за ПСЖ U-19 та навіть встиг дебютувати за першу команду чинних переможців Ліги чемпіонів. Він підписав контракт із "біло-синіми" до літа 2029 року.