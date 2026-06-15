Пономаренко: Ярмоленко залюбки допомагає молодим футболістам

Нападник Динамо Київ Матвій Пономаренко розповів про вплив на команду Андрія Ярмоленка.

Слова форварда наводить пресслужба столичного клубу.

"У суто футбольному сенсі він виявився точно таким, яким я звик його бачити з трибуни або по телевізору. Різниця в тому, що тепер я можу до нього підійти, поговорити, спитати поради. Андрій Миколайович залюбки допомагає молодим футболістам – це величезний досвід, який обов'язково стане нам у пригоді в майбутньому.

А ще – він навчає нас власним прикладом, демонструючи, як треба любити свою справу, віддаватися їй. Можливо, він і збирається завершувати незабаром кар'єру, але не дає собі жодного послаблення. Ярмоленко завжди прагне ставати кращим, відпрацьовує до кінця кожен момент у матчі, йде у підкати на тренуваннях. Кожен із нас хоче бути схожими на нього та любити футбол так, як він", – заявив Матвій.