"Битва ідеологій" та останнє Класичне Ярмоленка: прев'ю матчу Динамо – Шахтар
Що ж, вже 3 травня на вболівальників чекатиме головне протистояння українського футболу – на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського чинні чемпіони прийматимуть без 5 хвилин нових чемпіонів.
Минулий сезон пройшов за домінації Динамо та жахливої гри Шахтаря. Цей розіграш – абсолютно протилежний. Якщо тоді кияни завершили сезон без жодної поразки, то зараз у них уже 6 фіаско. Шахтар загалом втрачав бали лише 7 разів.
Боротьби за чемпіонство немає. Але коли це впливало на українське Класичне?
Битва ідеологій, але з нюансом
Легіонерський Шахтар
Дмитро Різник, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Артем Бондаренко та Олег Очеретько – чи можете ви назвати ще когось з українців у основі "гірників"? З натяжкою там будуть Юхим Конопля та Дмитро Криськів.
Решта складу – легіонери. Для Шахтаря це норма останніх 20 років, ставку на легіонерів робили з приходом Луческу і дотепер. Єдиний виняток – перший сезон після повномасштабного вторгнення, коли "гірники" втратили чи не всіх.
Чи працює ця ідеологія? Цілком. З того часу були плейоф Ліги чемпіонів та вихід у чвертьфінал, перемога та півфінал у Кубку УЄФА (тепер Ліга Європи), а зараз "гірники" грають у півфіналі Ліги конференцій.
За останні 20 років Шахтар програв лише 6 чемпіонств – величезна домінація. І навіть "золото" сезону-2022/23 не переконало керівництво клубу довіритися українським гравцям.
Мабуть на краще...
Українське Динамо
Кияни ж, ніби на противагу, зі зміною головного тренера протягом поточного сезону повністю відмовилися від легіонерів. Ні, вони є у клубі, проте грають настільки мало, що про них важко навіть згадати.
Аліу Тіаре, який за Шовковського став основним захисником, за Костюка просто не грає. І це дивно, адже захист киян просто жахливий, помиляються всі, помиляються часто, помиляються грубо. Проте наставник довіряє своїм вихованцям.
Те саме і на лівому фланзі, де Шола Огундана був чи не найбільш яскравим з усіх вінгерів. Але прийшов Костюк і поставив у склад Редушка. Хлопець, звісно, перспективний, але поки явно не тягне рівень.
Герреро та Бленуце теж постражали від нового тренера, але там дійсно по ділу. Якби не судді у грі проти Карпат, то Матвій Пономаренко зараз мав би серію з 10 (!) матчів поспіль з голами. Він своє місце в основі точно заслужив.
Ідея зрозуміла, Динамо ставить на своїх вихованців – про це відкрито говорить президент команди Ігор Суркіс. Ось тільки це виглядає вимушеною ставкою – витрачати гроші клуб не хоче, а знайти безкоштовний талант не може.
Думаю, якби була змога, ми б побачили Динамо часів Реброва, коли в основі були Віда, Драгович, Сілва, Антунеш, Велозу, Ленс, Гонсалез, Теодорчик, Мораєс.
Чому переможе Шахтар?
Бо ставка Динамо на молодь поки працює в мінус. Найбільш показовим був матч проти Кривбаса – Ігор Костюк посадив на лавку лідерів: Ярмоленка, Буяльського, Караваєва. Тих, хто робив результат за Шовковського.
І в першому таймі "біло-сині" горіли 1:4. Що сталося потім? Вийшли лідери і перевернули гру. Ярмоленко відзначився дублем, на рахунку Буяльського два асисти та гол. Проте тренер свідомо відмовляється від них.
Друга і головна причина: Динамо – зручний суперник для "гірників". Шахтар любить і вміє атакувати, він стабільно домінує в матчах проти Динамо. Кияни ж узагалі не вміють захищатися. Це показали єврокубки, це показали ВСІ матчі УПЛ цього сезону.
31 пропущений гол (!) за 25 поєдинків. У топ-10 лише два клуби мають більше – Кривбас та Зоря. Це ж не гра чемпіонів. Тому кияни і йдуть на закономірному 4 місці.
У чому причина таких результатів? Слабкий захист, який забагато дозволяє нападникам суперника + посередній воротар, який дуже мало рятує. Динамо часто пропускає першим же ударом. У грі проти Кривбасу за перший тайм взагалі залетіли всі постріли.
Шахтар зі своїми швидкісними легіонерами, більшість з яких стали сильнішими по ходу сезону, тільки такого суперника і хоче.
Що може врятувати Динамо?
Варіанта два.
Перший фізичний: Шахтар на тижні зіграв важкий поєдинок проти Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій. А за 4 дні після киян гратиме матч-відповідь. Про логістику та її вплив на фізичний стан в Україні говорять вже кілька років.
Тому Шахтар може бути втомленим. Або ж випустить дубль, щоб основа відпочила до другої гри проти Крістал Пелес. В обох випадках це зіграє на користь динамівцям.
А другий психологічний: Ще наприкінці минулого сезону Андрій Ярмоленко заявив, що цей сезон стане для нього останнім. Так, зараз йдуть розмови, що він може лишитися, проте заява була. А тому це Класичне може стати останнім для легенди клубу.
Що ще може зарядити киян на цю гру так сильно? Ярмоленко – лідер, якого поважають. А тому гравці будуть викладатися на максимальному рівні. Забивати кияни вміють (лише на 1 гол менше за Шахтар у сезоні), а в захисті за такої мотивації мають відпрацьовувати на максимум.
До того ж гру через перебір карток пропустить Волошин, а тому поява Ярмоленка у старті майже гарантована.
Статистика протистоянь
За всю історію команди зіграли між собою 194 матчі: 63 перемоги Шахтаря, 48 нічиїх, 83 перемоги Динамо.
В чемпіонаті України Класичне відбувалося 68 разів: 26 перемог "гірників", 19 нічиїх, 23 перемоги киян.
Проте цікавіше глянути статистику за останні 2 роки – з 2024-го. Відтоді команди не сильно змінилися, тому й цифри будуть більш репрезентативними.
Тож, за 2 роки Динамо та Шахтар зіграли між собою 6 разів. Єдина перемога киян сталася у 2025-му за Шовковського, коли "біло-сині" вибили принципового суперника з Кубку України в 1/8 фіналу.
Шахтар натомість виграв 3 гри, зокрема матч першого кола поточного сезону та фінал Кубку попереднього (у серії пенальті).
Кияни забивають у ворота суперника останні 5 матчів, Шахтар – 9. При тому, за останні 9 років Динамо забивало більше двох голів лише двічі, коли "гірники" робили це шість разів.
Орієнтовні склади
Уявімо, що Шахтар таки гратиме бойовим складом, а не випустить дубль. Тоді орієнтовні склади виглядатимуть так:
Динамо: Нещерет – Коробов, Біловар, Михавко, Вівчаренко – Яцик, Шапаренко, Буяльський (повіримо, що він переконав тренера. Як ні, то Піхальонок) – Ярмоленко, Редушко, Пономаренко
Шахтар: Різник – Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Енріке – Очеретько, Гомес, Бондаренко – Аліссон, Невертон, Еліас
На жаль, гру проти Шахтаря пропустять Волошин та Бражко, а також, ймовірно, Михайленко. Тому кияни не зможуть зіграти у бойовому складі.
Прогноз Чемпіона
У Динамо величезні проблеми із захистом, тому Шахтар точно заб'є, можливо, кілька разів. Динамо теж відповість своїм голом. Наша ставка – обидві заб'ють + мінімальна перемога Шахтаря.
- Перемога Шахтаря 3:2.
Прогноз букмекерів
Ліцензований букмекер betking вважає невеликим фаворитом протистояння Шахтар. Їх перемогу оцінюють у 2,37. На звитягу Динамо стоїть коефіцієнт 2,90. Мирова – 3,40.
