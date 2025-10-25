Інсайдерський канал натякнув, що Шовковського в Динамо може замінити Ярмоленко

Новим головним тренером Динамо Київ може стати чинний гравець команди, Андрій Ярмоленко.

На це натякнув телеграм-канал Динамо Київ Inside.

Зараз чемпіонів України очолює Олександр Шовковський. За інформацією джерела, попри невдалі останні результати команди, наразі керівництво Динамо не розглядає можливість звільнення наставника киян.

Проте попереду на Динамо чекає кілька ключових матчів, зокрема поєдинки проти Шахтаря в Кубку на чемпіонаті України (29 жовтня та 2 листопади відповідно). І в разі невдач у цих іграх Шовковського можуть відправити у відставку.

На заміну йому розглядається кандидатура чинного гравця команди, який може стати граючим тренером. Ім’я футболіста не називається, проте джерело натякає на те, що мова йде про Андрія Ярмоленка.

Нагадаємо, недавно у ЗМІ з’явилися чутки про конфлікт між Ярмоленком і Шовковським. Їх породив той факт, що гравець покинув розташування Динамо з особистих причини перед матчем УПЛ проти Металіста 1925.