Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Інсайдерський канал натякнув, що Шовковського в Динамо може замінити Ярмоленко

Олег Дідух — 25 жовтня 2025, 13:59
Інсайдерський канал натякнув, що Шовковського в Динамо може замінити Ярмоленко
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

Новим головним тренером Динамо Київ може стати чинний гравець команди, Андрій Ярмоленко.

На це натякнув телеграм-канал Динамо Київ Inside.

Зараз чемпіонів України очолює Олександр Шовковський. За інформацією джерела, попри невдалі останні результати команди, наразі керівництво Динамо не розглядає можливість звільнення наставника киян.

Проте попереду на Динамо чекає кілька ключових матчів, зокрема поєдинки проти Шахтаря в Кубку на чемпіонаті України (29 жовтня та 2 листопади відповідно). І в разі невдач у цих іграх Шовковського можуть відправити у відставку.

На заміну йому розглядається кандидатура чинного гравця команди, який може стати граючим тренером. Ім’я футболіста не називається, проте джерело натякає на те, що мова йде про Андрія Ярмоленка.

Нагадаємо, недавно у ЗМІ з’явилися чутки про конфлікт між Ярмоленком і Шовковським. Їх породив той факт, що гравець покинув розташування Динамо з особистих причини перед матчем УПЛ проти Металіста 1925.

Динамо Київ Андрій Ярмоленко Олександр Шовковський

Динамо Київ

УАФ призначила бригаду суддів на матч Динамо – Шахтар у Кубку України
Це не футболісти, – Леоненко пройшовся по гравцях Динамо після ганьби в Лізі конференцій
Динамо – Кривбас: де дивитися центральний матч 10-го туру УПЛ
Суперник був агресивнішим за нас, – Рубчинський пояснив поразку Динамо від Самсунспора
Шовковський – про результати Динамо: Ситуація в Україні накладає відбиток на багато чого

Останні новини