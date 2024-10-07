Джерело повідомило деталі травми Ярмоленка

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко пропустить жовтневі матчі збірної України через пошкодження чотириголового мʼяза стегна.

Про це повідомляє Тribuna.com з посиланням на пресслужбу національної команди.

Зазначається, що діагноз поставили після проведення МРТ. Мінімальний термін відновлення 34-річного гравця складе 2 тижні. Раніше повідомлялося, що цю травму він отримав у матчі 9 туру Української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (2:1).

Зазначимо, що матчі Ліги націй через пошкодження також пропустять Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Тарас Степаненко, Володимир Бражко, Олександр Піхальонок та Андрій Лунін.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.