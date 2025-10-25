Українська правда
Суркіс відповів, чи може Ярмоленко очолити Динамо

Володимир Варуха — 25 жовтня 2025, 20:07
Президент київського Динамо Ігор Суркіс жорстко відповів на чутки про те, що Андрій Ярмоленко може замінити Олександра Шовковського на посаді головного тренера.

Слова президента клубу цитує BLIK.UA.

"Це повна маячня, а нісенітниці я не коментую", заявив Суркіс.

Раніше в мережі зʼявилася інформація, що Андрій Ярмоленко може стати "граючим тренером" у київському Динамо, а Олександр Шовковський буде звільнений з посади наставника.

Наступний матч київське Динамо зіграє 26 жовтня проти криворізького Кривбаса. Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві.

Також відомо, хто розсудить матч 1/8 фіналу Кубка України між Динамо та Шахтарем.

