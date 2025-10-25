Суркіс відповів, чи може Ярмоленко очолити Динамо
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо
Президент київського Динамо Ігор Суркіс жорстко відповів на чутки про те, що Андрій Ярмоленко може замінити Олександра Шовковського на посаді головного тренера.
Слова президента клубу цитує BLIK.UA.
"Це повна маячня, а нісенітниці я не коментую", – заявив Суркіс.
Раніше в мережі зʼявилася інформація, що Андрій Ярмоленко може стати "граючим тренером" у київському Динамо, а Олександр Шовковський буде звільнений з посади наставника.
Наступний матч київське Динамо зіграє 26 жовтня проти криворізького Кривбаса. Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві.
