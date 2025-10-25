УАФ призначила бригаду суддів на матч Динамо – Шахтар у Кубку України

Українська асоціація футболу (УАФ) призначила на матч 1/8 фіналу Кубку України сезону-2025/26 бригаду суддів на чолі з харків’янином Дмитром Панчишиним.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Йому допомагатимуть лайнсмени Володимир Думенко та Ярослав Поважний. Четвертий арбітр – Дмитро Кубряк. Арбітри VAR – Микола Балакін і Денис Шурман.

Матч 1/8 фіналу Кубку України Динамо – Шахтар відбудеться у середу, 29 жовтня. Початок – о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, наступного тижня Динамо та Шахтар проведуть між собою одразу два матчі. У неділю, 2 листопада, вони зустрінуться в рамках 11 туру УПЛ.

У неділю, 26 жовтня, команда Олександра Шовковського в 10 турі УПЛ зіграє проти Кривбаса. Цей поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.