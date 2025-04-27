Яремчук відзначився 9-м голом за Олімпіакос
Роман Яремчук
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Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук відзначився голом у матчі проти АЕКа в межах чемпіонату Греції.
На 72-й хвилині Роман вийшов на заміну, а вже через через 2 подвоїв перевагу чинних чемпіонів першості.
Цей гол став для Романа 9-м за клуб у всіх турнірах, також на його рахунку 2 асисти.
Раніше повідомлялося, що головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар не бачить українського нападника Романа Яремчука ключовим гравцем на наступний сезон.
Нагадаємо, у неділю, 13 квітня Олімпіакос переграв АЕК у 3-му турі чемпіонської групи чемпіонату Греції та достроково оформив чемпіонство.