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Яремчук відзначився 9-м голом за Олімпіакос

Олексій Мурзак — 27 квітня 2025, 21:58
Яремчук відзначився 9-м голом за Олімпіакос
Роман Яремчук
Getty Images

Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук відзначився голом у матчі проти АЕКа в межах чемпіонату Греції.

На 72-й хвилині Роман вийшов на заміну, а вже через через 2 подвоїв перевагу чинних чемпіонів першості.

Цей гол став для Романа 9-м за клуб у всіх турнірах, також на його рахунку 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар не бачить українського нападника Романа Яремчука ключовим гравцем на наступний сезон.

Нагадаємо, у неділю, 13 квітня Олімпіакос переграв АЕК у 3-му турі чемпіонської групи чемпіонату Греції та достроково оформив чемпіонство.

Олімпіакос Роман Яремчук

Роман Яремчук

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