Тренер Олімпіакоса дав зрозуміти, що особливо не розраховує на Яремчука у наступному сезоні

Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар не бачить українського нападника Романа Яремчука ключовим гравцем на наступний сезон.

Грецьке видання Sportime.gr оприлюднило список гравців, яких тренер вимагає зберегти в клубі у першу чергу, і місця для Яремчука у ньому не знайшлося.

Зокрема, Менділібар хоче зберегти в команді голкіпера Константіноса Цолакіса, захисників Франсіско Ортегу, Панайотіса Рецоса, півзахисників Сантьяго Ессе, Хрістоса Музакітіса та форвардів Хараламбоса Костуласа та Аюба Ель Каабі.

Нагадаємо, у неділю, 13 квітня Олімпіакос переграв АЕК у 3-му турі чемпіонської групи чемпіонату Греції та достроково оформив чемпіонство.

Яремчук з'явився у полі на 90-й хвилині, встигнувши за цей час записати собі у пасив жовту картку. У поточному сезоні на рахунку українського форварда 8 голів і 2 асисти в 28 матчах за клуб у всіх турнірах.

Зазначимо, що через цей успіх Україна втратила всі шанси на пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26.