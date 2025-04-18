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Тренер Олімпіакоса дав зрозуміти, що особливо не розраховує на Яремчука у наступному сезоні

Олексій Мурзак — 18 квітня 2025, 22:03
Тренер Олімпіакоса дав зрозуміти, що особливо не розраховує на Яремчука у наступному сезоні
Роман Яремчук
Getty Images

Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар не бачить українського нападника Романа Яремчука ключовим гравцем на наступний сезон.

Грецьке видання Sportime.gr оприлюднило список гравців, яких тренер вимагає зберегти в клубі у першу чергу, і місця для Яремчука у ньому не знайшлося.

Зокрема, Менділібар хоче зберегти в команді голкіпера Константіноса Цолакіса, захисників Франсіско Ортегу, Панайотіса Рецоса, півзахисників Сантьяго Ессе, Хрістоса Музакітіса та форвардів Хараламбоса Костуласа та Аюба Ель Каабі.

Нагадаємо, у неділю, 13 квітня Олімпіакос переграв АЕК у 3-му турі чемпіонської групи чемпіонату Греції та достроково оформив чемпіонство.

Яремчук з'явився у полі на 90-й хвилині, встигнувши за цей час записати собі у пасив жовту картку. У поточному сезоні на рахунку українського форварда 8 голів і 2 асисти в 28 матчах за клуб у всіх турнірах.

Зазначимо, що через цей успіх Україна втратила всі шанси на пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

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